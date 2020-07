Liangming Ruan, chi è l’uomo ape de Lo Show dei Record con Gerr (Di martedì 21 luglio 2020) Liangming Ruan è originario della Cina ed ha conquistato il mondo per il suo bizzarro primato di “indossare” uno manto di api di circa 60 kg Fonte Facebook – China DailyPur di entrare nel Guinnes dei primati alcune persone sono disposte veramente a tutto, anche a mettere a rischio la propria salute. D’altronde non sempre si dispone in maniera naturale di peculiarità che possono consentire di stabilire un Record. Dunque, quando è così, si deve necessariamente lavorare di fantasia e trovare lo spunto giusto che consenta di poter gareggiare per entrare a far parte della storia del mondo. Un esempio eclatante in tal senso è quello del cinese Liangming Ruan, che ha trovato un metodo decisamente fuori dal comune per conseguire un ... Leggi su chenews

Liangming Ruan Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Liangming Ruan