Giò Di Tonno è diventato papà per la seconda volta e ha dichiarato che… (Di martedì 21 luglio 2020) Giò Di Tonno, per la seconda volta papà è nato Noah 3.730 kg di amore Giò Di Tonno è diventato papà, questo è il secondo figlio per l’artista che ha annunciato il suo arrivo dopo qualche giorno. Ha spiegato che prima di dare la notizia al mondo intero lui e sua moglie hanno deciso di godersi il piccolo e concedersi più tempo per loro consapevoli del fatto che sarebbe stata una notizia grandiosa pronta a ad accendere i riflettori sulla loro vita privata. Il bimbo si chiama Noah, sta benissimo come anche la mamma. È nato il 16 luglio del 2020. Il primogenito invece si chiama Jad ed e ha 7 anni. I due sono tanti innamorati, lei una fotografa Italo marocchina Sara Benmessaoud. Lui invece è conosciuto per il ruolo di Quasimodo ... Leggi su kontrokultura

