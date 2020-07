Genoa, Pandev: «Sogno la salvezza e di andare in doppia cifra» (Di martedì 21 luglio 2020) Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha parlato dei suoi obiettivi personali e di squadra Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei suoi obiettivi personali e di squadra in vista del derby contro la Sampdoria che potrebbe valere una grossa fetta di salvezza. SAMPDORIA – «Sono tutte partite delicate, ne sono rimaste quattro e per noi sono molto importanti per raggiungere il nostro obiettivo. Domani contro la Sampdoria vogliamo fare bene e portare punti a casa. Non so se loro partiranno favoriti, è una partita a parte, sono tranquilli e possono giocare con meno pressione di noi. Speriamo di dimostrare il nostro valore, vogliamo fare felici i nostri tifosi che ci tengono tanto». OBIETTIVI – «I gol per me ... Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Sampdoria-Genoa, Pandev: 'Derby il mio tabù. Speriamo sia la volta buona': Il macedone ha parlato in esclusiva a Sk… - SkySport : Sampdoria-Genoa, Pandev: 'Derby il mio tabù. Speriamo sia la volta buona' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Pandev: 'Contro la Samp vogliamo fare bene e portare punti a casa' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Pandev: 'Contro la Samp vogliamo fare bene e portare punti a casa' - napolimagazine : GENOA - Pandev: 'Contro la Samp vogliamo fare bene e portare punti a casa' -