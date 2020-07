Crescent, l’albero da salvare (del quale nessun s’è accorto) (Di martedì 21 luglio 2020) In altre comunità, mosse da ben altre sensibilità ambientaliste, il salice selvaticamente cresciuto nelle pieghe della costruzione del comparto Crescent-Piazza della Libertà sarebbe diventato il simbolo dell’impegno dell’uomo a difesa della natura. A Salerno, allorquando bisognerà completare la costruzione della strada – sopraelevata rispetto alla quota ora carrabile – che definitivamente cingerà l’enorme emiciclo disegnato da Bofill, con ogni probabilità l’albero o sarà tagliato o, nella migliore delle ipotesi, ne si tenterà l’espianto. Operazione – quest’ultima – già effettuata in passato ed alla quale non tutti gli alberi sono sopravvissuti (vedi une delle tre alte palme ex Provincia dapprima ripiantata a lungomare, altezza ... Leggi su ladenuncia

