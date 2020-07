Cava de’ Tirreni, tutto pronto per “Un’estate di divertimenti” (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – Fino a settembre prossimo, giochi, divertimento, laboratori creativi, sport, escursioni, tutto gratuitamente, nei centri estivi comunali, con animatrici professionali, in sicurezza, secondo le linee guida emesse dal Governo. Le famiglie che sono interessate a far frequentare i propri figli, dai 3 ai 14 anni, i Centri Estivi possono scegliere tra le otto associazioni e cooperative che hanno aderito all’iniziativa dell’Amministrazione Servalli: Associazioni “Genitori Insieme” e “Dentro la Notizia”, l’Asilo nido “Piccoli Passi” e le Cooperative “L’Albero Azzurro”, “Lithodora”, “Ambiente e Cultura”, “Città della Luna”, Il Girasole”. “Una ... Leggi su anteprima24

