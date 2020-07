Audero: «Contenti per la salvezza, è frutto di un lavoro lungo e intenso» (Di martedì 21 luglio 2020) Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha parlato della salvezza raggiunta e degli obiettivi del club blucerchiato Sulle pagine di Tuttosport, Emil Audero ha parlato della salvezza della Sampdoria e non solo. Le sue parole. salvezza – «Se mi avessero detto che a questo punto della stagione avremmo avuto 41 punti prima di giocare il derby avrei firmato. Avremmo fatto di tutto pur di arrivare a questo traguardo. Ce l’abbiamo fatta grazie a un lavoro lungo e intenso. Tutti abbiamo dato qualcosa in più in questo periodo. È stato qualcosa di straordinario, considerando la nostra classifica prima dello stop e anche i primi risultati di questa seconda fase. Siamo Contenti per la salvezza ma ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Audero Contenti Sampdoria-Genoa, Audero: «Rispettiamo il derby. Non sarà una gita» Sampdoria News 24 Audero: «Contenti per la salvezza, è frutto di un lavoro lungo e intenso»

Sulle pagine di Tuttosport, Emil Audero ha parlato della salvezza della Sampdoria e ... prima dello stop e anche i primi risultati di questa seconda fase. Siamo contenti per la salvezza ma il nostro ...

Sampdoria-Genoa, Audero: «Rispettiamo il derby. Non sarà una gita»

Il portiere della Sampdoria Audero fa il punto in vista della partita contro il ... classifica prima dello stop e anche i primi risultati di questa seconda fase. Siamo contenti per la salvezza ma il ...

Sulle pagine di Tuttosport, Emil Audero ha parlato della salvezza della Sampdoria e ... prima dello stop e anche i primi risultati di questa seconda fase. Siamo contenti per la salvezza ma il nostro ...Il portiere della Sampdoria Audero fa il punto in vista della partita contro il ... classifica prima dello stop e anche i primi risultati di questa seconda fase. Siamo contenti per la salvezza ma il ...