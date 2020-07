Zingaretti: "I nostri ragazzi non devono perdere neanche un'ora di lezione" (Di lunedì 20 luglio 2020) Il segretario del PD Nicola Zingaretti oggi sul suo profilo Facebook ha affrontato uno dei temi più controversi degli ultimi mesi, la scuola, e ha fatto un appello al governo. Zingaretti ha cominciato il suo intervento scrivendo:"Oggi, raccogliendo un invito da parte dei sindacati della scuola e dei rappresentanti della dirigenza scolastica, abbiamo organizzato un incontro in videoconferenza al Partito Democratico. Riaprire la scuola, tutta e in piena sicurezza, diventi la priorità assoluta di tutto il Governo da affrontare subito. Rivolgiamo un forte appello al Governo partendo dalla convinzione che non è possibile riaprire la scuola a settembre senza coinvolgere tutti i soggetti e i protagonisti a partire dagli insegnanti, dai docenti, dai dirigenti scolastici fino agli impiegati amministrativi e agli studenti"E ha poi fatto il ... Leggi su blogo

