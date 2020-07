Vertice Ue: Sassoli, Pe pronto a non dare suo consenso (Di lunedì 20 luglio 2020) ANSA, - BRUXELLES, 20 LUG - "Dopo giorni di discussioni, gli europei si aspettano una conclusione all'altezza di questa fase storica. Siamo preoccupati per un futuro che mortifichi la solidarietà ... Leggi su corrieredellosport

FrancescoTagli : RT @Open_gol: Il siluro di Sassoli sui tagli dei frugali al Recovery Fund: «Senza nuove risorse l’Europarlamento non voterà l’accordo» ht… - ladyrosmarino : RT @Agenzia_Ansa: Si tratta ancora al vertice #Ue. Sassoli avverte: 'Pe pronto a non dare il suo consenso' #ANSA - PatimoStefano : Vertice Ue: Sassoli, Pe pronto a non dare suo consenso - barinewstv : Vertice Ue: Sassoli, Pe pronto a non dare suo consenso - iconanews : Vertice Ue: Sassoli, Pe pronto a non dare suo consenso -

Ultime Notizie dalla rete : Vertice Sassoli Vertice Ue: Sassoli, Pe pronto a non dare suo consenso - Ultima Ora Agenzia ANSA Vertice Ue: Sassoli, Pe pronto a non dare suo consenso

(ANSA) - BRUXELLES, 20 LUG - "Dopo giorni di discussioni, gli europei si aspettano una conclusione all'altezza di questa fase storica. Siamo preoccupati per un futuro che mortifichi la solidarietà eur ...

Vertice Ue, Sassoli: preoccupati, conclusioni siano all'altezza

Il presidente dell'europarlamento David Sassoli interviene mentre il vertice Ue che deve decidere del Recovery Fund per l'emergenza Covid-19 sta per riprendere al quarto giorno."Il Parlamento ...

(ANSA) - BRUXELLES, 20 LUG - "Dopo giorni di discussioni, gli europei si aspettano una conclusione all'altezza di questa fase storica. Siamo preoccupati per un futuro che mortifichi la solidarietà eur ...Il presidente dell'europarlamento David Sassoli interviene mentre il vertice Ue che deve decidere del Recovery Fund per l'emergenza Covid-19 sta per riprendere al quarto giorno."Il Parlamento ...