Un calcio all'olandese. Ecco l'arma micidiale di Conte contro Rutte (Di lunedì 20 luglio 2020) Sempre che alla fine un Recovery Fund esista l'Italia si è vista evaporare una cifra che oscilla fra i 20 e i 24 miliardi di euro dal capitolo che le stava più a cuore, quello dei fondi perduti, degli aiuti gratis. Nella proposta della commissione europea infatti ammontavano a 500 miliardi e Roma si attendeva da quella divisione 80 miliardi di euro. Nella tarda serata di ieri è arrivata sul tavolo dei leader in stallo la proposta finlandese che sintetizzava le richieste dei paesi frugali per dare il via libera: taglio di 50 miliardi del fondo complessivo, portandolo da 750 a 700 miliardi. E divisione della somma in 350 miliardi di aiuti a fondo perduto e 350 di prestiti. In questo modo l'Italia perderebbe 24 miliardi di aiuti gratuiti. Durante la cena dei leader si è ipotizzata un'altra mediazione meno penalizzante, con 375 miliardi di fondi gratuiti. Per ... Leggi su iltempo

