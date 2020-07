Soccorsi tre ventenni in difficoltà durante un’escursione (Di lunedì 20 luglio 2020) Tre giovani friulane di ventuno anni hanno chiamato intorno alle 13.30 il NUE112 durante un’escursione verso il Cuel di Livosa, area di bassa montagna a sud del ponte di Moggio sul Fiume Fella. Le ragazze, dopo aver affrontato un tratto di percorso che inizia sul sentiero CAI743a hanno imboccato una traccia di sentiero secondaria, denominata Sentiero Cuel da Vedui, che conduce alla fornace del Rio Ciampeit e al sentiero con segnavia CAI743 che da Tugliezzo conduce a Resiutta, ma si sono fermate poi in un tratto compreso tra Stavoli Ravorade e Stavoli del Verzàn – a quota 570 metri – in preda al panico. Il sentiero non presenta particolari difficoltà ma la zona, poco frequentata, ha un aspetto relativamente selvaggio, elemento quest’ultimo che ha creato nelle ragazze particolare ... Leggi su udine20

