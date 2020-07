Neurosummit. Notte di arringhe, pugni sbattuti e litigi. Senza intesa (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono quasi le 6 del mattino quando i 27 leader europei si ritrovano alla plenaria del Consiglio europeo, dopo una lunga pausa dedicata ai negoziati a tavoli ristretti sul Recovery Fund. Pochi minuti, quanto basta per capire che la Notte non ha portato consiglio e che servirà almeno un quarto giorno di negoziati. Tutti in hotel, si riprende alle 14. Per ore l’Europa building si trasforma in un ring, in cui saltano anche i nervi dei leader, e il giorno che arriva si prospetta come la quarta ripresa di un incontro di boxe. Le posizioni per tutta la Notte restano distanti. Da una parte 22 Paesi europei che sostengono un piano di sussidi da almeno 400 miliardi, dall’altra i 5 frugali (Austria, Danimarca, Olanda, Svezia, con l’aggiunta della Finlandia) che non intendono salire sopra 350 miliardi. “Michel non ha ... Leggi su huffingtonpost

