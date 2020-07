Milan, su Pioli incombe lo sfratto a favore di Rangnick. Ma il confronto non regge (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Milan ha travolto il Bologna 5 a 1. Stefano Pioli, l’allenatore del miracoloso “rientro” rossonero post confinamento, ha dato anima e carattere al Diavolo. I giocatori lo adorano. Gli tributano messaggi di solidarietà e di grande rispetto. Con grande discrezione e sensibilità, ha trasformato una squadra di sciamannati in una squadra che quadra. Che gioca e corre. Nelle otto partite della ripresa di questo strano campionato, il Milan ha segnato una valanga di gol, ha battuto Juve, Lazio, Roma, vinto sei volte e pareggiato due. Come l’Atalanta. Meglio di tutte le altre. Eppure, nonostante questi straordinari risultati, su Pioli incombe lo sfratto. La proprietà americana del Milan, nella fattispecie per mano del suo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pioli Gazidis, e ora cosa fai? Con Pioli si vola, e quella penale nell’accordo con Rangnick... La Gazzetta dello Sport Sassuolo – Milan: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Sassuolo – Milan del 21 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A REGGIO EMILIA ...

Serie A: Milan Bologna 5-1 sesto posto consolidato

Il Milan continua a volare. Il 5-1 rifilato a un anemico Bologna gli regala una notte al quinto posto, mettendo pressione alla Roma, attesa dal big match con l’Inter. L’Europa League è vicina, evitare ...

