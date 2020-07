KFC, il colosso dei fast food studia crocchette di pollo fatte in laboratorio (Di lunedì 20 luglio 2020) KFC vuole ridurre al minimo l’impiego di animali nella sua filiera. L’obiettivo è realizzare le celebri crocchette di pollo fritto in laboratorio. Ecco in che modo. La catena di fast food del Colonnello, un’istituzione negli Usa e da poco sbarcata anche in Italia, in prima fila nella corsa alla carne sintetica. Un settore a cui … L'articolo KFC, il colosso dei fast food studia crocchette di pollo fatte in laboratorio proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

La ricetta di KFC per il futuro della ristorazione fast food sono dei nugget di pollo 3D: attraverso un accordo con 3D Bioprinting Solutions, ditta russa specializzata in sviluppo e produzione di mate ...

Il colosso del pollo fritto, simbolo della tradizione americana, guarda al futuro e prepara in collaborazione con una società moscovita le innovative "pepite" prodotte in laboratorio

