Juve Lazio LIVE 2-1: accorcia Immobile dal dischetto (Di lunedì 20 luglio 2020) All’Allianz Stadium, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juve e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Allianz Staidum, Juve e Lazio si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Lazio 2-1 MOVIOLA 83′ Gol Lazio – Nemmeno Immobile sbaglia dal dischetto 81′ Rigore per la Lazio – Bonucci cerca l’anticipo ma trova solo la gamba di Immobile che cade in area 76′ Conclusione Anderson – Appena entrato ha subito mostrato personalità con un tiro potente da fuori, la palla però non ha bucato la rete 75′ Cambio ... Leggi su calcionews24

juventusfc : «Nella testa solo la Lazio». Le parole della vigilia di Mister Sarri ???? - juventusfc : 1??1?? protagonisti storici di #JuveLazio, nello #StartingXI sul nostro sito e sulla nostra App! Sempre… - juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio all'Allianz Stadium! Tutti con i ragazzi, #FinoAllaFine ?? Live Match su… - Donesche : Partidazo Lazio/Juve - menduhk28 : Juve Lazio hadi son corner -