GP Ungheria, Bottas: 'Distratto dal display' (Di lunedì 20 luglio 2020) Non sarà scattato il sensore affogato nell'asfalto, giudice su una partenza valida o anticipata, ma il via di Valtteri Bottas ha complicato non poco il GP d'Ungheria del finlandese. Michael Masi ha ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

OA_Sport : F1, GP Ungheria 2020: partenza falsa di Valtteri Bottas? Jump-start, perché il finlandese ha evitato la penalità - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Formula1, in Ungheria dominio di Lewis Hamilton davanti a Verstappen e Bottas. Ferrari doppiate: sesto Vettel, 11° Lecl… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Formula1, in Ungheria dominio di Lewis Hamilton davanti a Verstappen e Bottas. Ferrari doppiate: sesto Vettel, 11° Lecl… - RassegnaZampa : #Formula1, in Ungheria dominio di Lewis Hamilton davanti a Verstappen e Bottas. Ferrari doppiate: sesto Vettel, 11°… - DarioBuzzoni : RT @bandierascacch1: Lewis #Hamilton domina l'#HungarianGP, precedendo un ottimo #Verstappen (che sfrutta il lavoro dei meccanici #RedBull)… -