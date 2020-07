Diffidati Juventus-Lazio: i calciatori biancocelesti a rischio squalifica per il Cagliari (Di lunedì 20 luglio 2020) Alle 21:45 di lunedì 20 luglio la Lazio di Simone Inzaghi farà visita alla Juventus di Maurizio Sarri all’Allianz Stadium. Per la formazione biancoceleste c’è la voglia di provare a interrompere il trend negativo dopo un punto raccolto in quattro partite. Ma in vista del match contro il Cagliari, Inzaghi dovrà anche fare attenzione alla situazione Diffidati. Acerbi, Cataldi, Lazzari, Bastos, Lucas Leiva sono i calciatori biancocelesti a rischio squalifica. Diffidati: Acerbi, Cataldi, Lazzari, Bastos, Lucas Leiva Leggi su sportface

sportface2016 : #JuventusLazio, i diffidati biancocelesti: ecco chi rischia la squalifica - sportface2016 : #JuventusLazio, i diffidati bianconeri a rischio per la trasferta di Udine - GiusCheGuevara : Le merdacce della #Juventus giocano tutte le partite con gli arbitri che hanno timore di ammonire i diffidati (ieri… - sportface2016 : #SassuoloJuventus I diffidati bianconeri in vista del match contro la Lazio: tre giocatori a rischio squalifica - infoitsport : Verso Sassuolo-Juventus, tre i diffidati in casa bianconera -