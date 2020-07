Corte dei conti, protocollo con Consiglio commercialisti per formazione (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – La Corte dei conti e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto a “porre in essere azioni mirate alla migliore utilizzazione delle risorse pubbliche attraverso la formazione dei soggetti che operano nei settori finanziari ed economici nell’ottica della trasparente rappresentazione contabile dei risultati della gestione”. A firmare l’accordo sono stati il Presidente dell’Istituto Angelo Buscema e il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Massimo Miani. Secondo quanto previsto dal protocollo, numerosi sono gli ambiti di comune interesse, come il controllo ... Leggi su quifinanza

fattoquotidiano : FRANCIA, LA TORTA DA 833 MILIONI La Corte dei Conti punta il dito. Lo Stato non sta rispettando la legge... [di Pie… - davidealgebris : ConteBalle su Autostrade si comporta come bullo/teppista di Stato. Avrà ripercussioni enormi. Ilva, Autostrade. 5… - virginiaraggi : Congratulazioni al presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema, eletto giudice della Corte Costituzionale. A lu… - certifica_MO : RT @Gio_Piglialarmi: #Licenziamento: prossimi giudizi saranno caratterizzati da dose notevole di allegazioni. Tre proposte alternative per… - TagliabueIrene : RT @Gio_Piglialarmi: #Licenziamento: prossimi giudizi saranno caratterizzati da dose notevole di allegazioni. Tre proposte alternative per… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte dei Corte dei conti, Regione Lombardia chiude in avanzo. Fontana: "Frutto di gestione oculata" IL GIORNO Coronavirus, chiudono gli uffici dell’Ordine degli Avvocati di Salerno

Per quanto riguarda l’ufficio Unep il presidente della Corte d’Appello di Salerno ... questa presidenza dispone la chiusura dei locali dell’Unep con sospensione di tutte le attività fino all’esito dei ...

