Cantine e ospitalità in Sicilia: 8 proposte all’insegna di vino, gastronomia e relax (Di martedì 21 luglio 2020) Torniamo in Sicilia per il sesto appuntamento con i territori del vino: dopo Oltrepò Pavese, Lazio, Campania, Emilia Romagna, Abruzzo e il focus sull’Etna, ci immergiamo nell’isola del sole per raccontare le Cantine che offrono ospitalità in provincia di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Trapani. Sicilia, isola ricca di storia, cultura e bellezze naturali, dove negli ultimi anni l’enoturismo è cresciuto sempre di più grazie anche all’impegno di piccole e grandi aziende del territorio. Tuttavia, nelle diverse province Siciliane – Catania a parte, con l’Etna – si riescono a contare le Cantine che offrono ospitalità per dormire e che non accolgono ospiti e viaggiatori soltanto durante gli orari ... Leggi su winemag

Ultime Notizie dalla rete : Cantine ospitalità Vino, la ricerca di 500 profili professionali Corriere della Sera