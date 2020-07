Windows Search: in arrivo un nuovo layout per le Ricerche rapide (Di domenica 19 luglio 2020) Microsoft, tramite il post della build 20170 di Windows 10, ha annunciato l’arrivo di un nuovo layout per le Ricerche rapide di Windows Search. Design a due colonne Fai clic su cerca nella barra della applicazioni o premi il tasto Windows + S per visualizzare il design aggiornato per la schermata home di ricerca. Il nuovo layout a due colonne offre una facile leggibilità, nonché un rapido accesso alle Ricerche rapide, con le quali è possibile visualizzare meteo locale, notizie principali e altre informazioni utili. Come di consueto, per trovare altri risalutati web o navigare direttamente su un sito web, è sufficiente digitare nella ... Leggi su windowsinsiders

