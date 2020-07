Taranto, immigrati fuggono dall'hotspot: è allarme Covid (Di domenica 19 luglio 2020) Emanuela Carucci La denuncia della deputata Ylenja Lucaselli: "Potrebbero essere positivi al Coronavirus". Undici profughi sono stati fermati dai poliziotti, venti sono riusciti a scappare. Erano arrivati in Puglia pochi giorni fa da Lampedusa Sono fuggiti ieri sera dall’hotspot di Taranto, in Puglia trentuno immigrati. Per alcuni di loro (undici) è stato solo un tentativo di fuga e sono stati subito bloccati dagli agenti di polizia, venti, invece, sono riusciti a scappare. La notizia si è saputa solo oggi dopo la denuncia della deputata di Fratelli d’Italia, Ylenja Lucaselli. La parlamentare tarantina in un post su Facebook ha lanciato l’allarme e ha parlato di possibili migranti (tra i fuggitivi) positivi al Coronavirus. ... Leggi su ilgiornale

massimi21873922 : Taranto, immigrati fuggono dall'hotspot: è allarme Covid - valentinadigrav : RT @ilgiornale: Taranto, 30 migranti sono fuggiti dall’hotspot. A denunciare l’on. Lucaselli di Fratelli d’Italia. Il segretario del Mosap… - SassiLive : IMMIGRATI FUGGONO DA HOTSPOT DI TARANTO, È ALLARME CORONAVIRUS: POST SU FACEBOOK DEPUTATA YLENJA LUCASELLI - ParisiSonia : RT @ilgiornale: Taranto, 30 migranti sono fuggiti dall’hotspot. A denunciare l’on. Lucaselli di Fratelli d’Italia. Il segretario del Mosap… - atestaltasempre : RT @francescatotolo: La denuncia della deputata @ylucaselli: 'Potrebbero essere positivi al #coronavirus'. Undici immigrati sono stati ferm… -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto immigrati Taranto, immigrati fuggono dall'hotspot: è allarme Covid ilGiornale.it Taranto, immigrati fuggono dall'hotspot: è allarme Covid

Sono fuggiti ieri sera dall’hotspot di Taranto, in Puglia trentuno immigrati. Per alcuni di loro (undici) è stato solo un tentativo di fuga e sono stati subito bloccati dagli agenti di polizia, venti, ...

La Voce intervista Pierfranco Bruni: Un intellettuale a tutto campo per la guida della Regione Puglia

E’ certamente una novità direi rivoluzionaria vedere candidato alla Presidenza della Regione Puglia un intellettuale del calibro di Pierfranco Bruni. Scrittore impegnato da sempre nel campo dei beni c ...

Sono fuggiti ieri sera dall’hotspot di Taranto, in Puglia trentuno immigrati. Per alcuni di loro (undici) è stato solo un tentativo di fuga e sono stati subito bloccati dagli agenti di polizia, venti, ...E’ certamente una novità direi rivoluzionaria vedere candidato alla Presidenza della Regione Puglia un intellettuale del calibro di Pierfranco Bruni. Scrittore impegnato da sempre nel campo dei beni c ...