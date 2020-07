Serie A, Napoli-Udinese: Gattuso col tridente, Gotti con Nestorovski dal 1′. Le formazioni ufficiali (Di domenica 19 luglio 2020) Alle ore 19,30 in campo il Napoli di Gattuso che dovrà vedersela contro l'Udinese.Il tecnico calabrese punta sul tridente per sradicare la difesa bianconera, i friulani rispondono col tandem d'attacco composto da Nestorovski e Lasagna. Le formazioni ufficiali.Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Koulibaly, Manolas, Mário Rui; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne.Udinese (3-5-2): Musso; Becão, De Maio, Nuytick; Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Zeegelar; Lasagna, Nestorovski. Leggi su mediagol

