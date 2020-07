MotoGp, Alex Marquez non ha dubbi: “mio fratello Marc è una bestia, tornerà più forte di prima” (Di domenica 19 luglio 2020) L’unica Honda HRC giunta al traguardo del Gran Premio di Jerez è stata quella di Alex Marquez, classificatosi al dodicesimo posto dopo una gara complicata trascorsa sempre nelle retrovie. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUn risultato che non può soddisfare lo spagnolo, apparso triste in serata anche a causa dell’infortunio del fratello, fratturatosi l’omero e costretto all’operazione. Interrogato sulle condizioni di Marc, il campione del mondo di Moto2 in carica ha ammesso: “ho notato in gara che la caduta di Marc era stata brutta. Il motociclismo è così, tutti ci possiamo fare male. Lo spettacolo che ha regalato prima della caduta è stato da campione del mondo. Ho parlato con lui, non vuole rovinare la sua stagione, ... Leggi su sportfair

