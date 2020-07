Mc Chouffe Brune, Brasserie D’Achouffe (Di lunedì 20 luglio 2020) Mc Chouffe, o “La Chouffe“, è uno dei marchi di birra belga più riconoscibili sugli scaffali dei supermercati grazie alla famosa etichetta con lo gnomo agghindato in modo diverso a seconda della tipologia di birra. Nel caso delle Brune lo gnomo appare in kilt e cornamusa a sottolineare il sapore tipicamente “Scottish” della birra. LA DEGUSTAZIONE Di colore ambrato molto carico e con riflessi ramati è sormontata da una schiuma beige cremosa e persistente. Al naso ricorda molto una Scotch Ale con un sentore prevalente di caramello cui si affiancano profumi di frutti rossi ed un leggera nota di banana. Un leggero tocco di spezia dolce, cannella e vaniglia, chiudono il quadro olfattivo. Di corpo medio in bocca prevalgono le morbidezze per un sorso dolce e facile. Note di malto tostato e frutta ... Leggi su winemag

