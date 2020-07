Gattuso, è un altro sport, giocatori non sono robot (Di domenica 19 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 19 LUG - "Da cosa dipende la nostra bassa percentuale tra occasioni create e gol fatti? Non penso sia una mancanza di equilibrio. Abbiamo preso tantissimi pali, in alcuni casi c'è anche ... Leggi su corrieredellosport

TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Napoli, Gattuso: 'Questo non è calcio, è altro sport! Calciatori non sono robot' - tuttosport : #Napoli , #Gattuso : 'Stiamo facendo un altro sport, non è calcio' ?? - FBiasin : Quando ti passa vicino un pallone prendilo prima che lo faccia qualcun altro. Praticamente la sintesi della sua ca… - rep_napoli : Napoli all'ultimo respiro: decide Politano nel recupero. Ma Gattuso: 'Si gioca troppo non è calcio è un altro sport… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Gattuso, è un altro sport, giocatori non sono robot 'Giocare ogni tre giorni e senza tifosi è qualcosa di diverso' -