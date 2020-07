Fonseca: "Roma, sono due punti persi. Nuovo modulo in Europa? Sono fiducioso" (Di lunedì 20 luglio 2020) Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio, o meglio, i due punti persi dalla sua Roma contro l'Inter. "Occasione persa? Chiaramente sì. Penso che abbiamo perso due punti perchè abbiamo fatto una bellissima partita, l'Inter non ha creato mai nulla e solo su palla inattiva, poi siamo stati sfortunati. Questo è il calcio, ma Sono soddisfatto della prestazione, non del risultato. Ho notato un salto di qualità, fisico e tattico, il Nuovo modulo ci fa giocare bene.... Leggi su 90min

