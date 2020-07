F1 GP Ungheria, Hamilton: “Una delle gare più belle, ringrazio il mio team” (Di domenica 19 luglio 2020) “Che ci crediate o no, noi in Mercedes continuiamo a spingere sempre e lo abbiamo dimostrato facendo il giro veloce alla fine. Abbiamo gestito la gara e devo ringraziare il mio team: questa è stata una delle mie gare più belle perché quando ti trovi da solo è una sfida diversa“. Lewis Hamilton commenta così il trionfo al Gran Premio d’Ungheria. Seconda vittoria di fila per il britannico della Mercedes che si prende la leadership del Mondiale: “Nella prima gara sono stato colpito da una raffica di cazzotti che mi hanno un po’ sballottato – ha dichiarato Hamilton in merito al quarto posto all’esordio in Austria -. Dopodiché mi sono concentrato e sono rimasto sempre sul pezzo“. “Oggi la gara ... Leggi su sportface

