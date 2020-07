Barbara D’Urso patto col diavolo? in costume, forma esplosiva (Di domenica 19 luglio 2020) La strepitosa conduttrice Barbara D’Urso condivide su Instagram una foto esplosiva: in costume mostra a tutti una forma smagliante da fare invidia Barbara D’Urso (fonte foto: Instagram, @Barbaracarmelitadurso)Volto noto e amato dal pubblico, la presentatrice Barbara D’Urso è famosa per la conduzione dei programmi di successo targati Mediaset che l’hanno resa popolare nonché una vera e propria regina della televisione: ma quest’ultima ottiene un grande successo, affetto e complimenti anche su Instagram. Dopo aver pubblicato uno scatto dove si esalta la sua bellezza, ma che tuttavia ha dato vita a numerose critiche e commenti forti, pur se tra tanti apprezzamenti, ecco che in questo caso arriva, insieme al ... Leggi su chenews

