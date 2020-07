Virginia, 15 anni, malata di tumore: “Cure troppo costose, aiutatemi a pagarle” (Di sabato 18 luglio 2020) Virginia, 15 anni, malata di tumore. Alla 15enne livornese i medici avevano dato un anno di vita, che lei ha superato. In Lettonia, spiega il padre Antonio, sono disponibili cure innovative e un vaccino, che ha una probabilità di sconfiggere il tumore dal 20 al 40%. Però costa 150 mila euro. E così è stata organizzata una raccolta fondi. Virginia T. è una ragazza di 15 anni che abita a Castiglioncello, in provincia di Livorno. Il suo futuro è condizionato da un grave problema di salute che le è stato diagnosticato nel giugno del 2019 dai neurologi di Pisa: un glioblastoma multiforme, un tumore particolarmente aggressivo al cervello. I medici le avevano dato un anno di vita. Virginia ... Leggi su limemagazine.eu

fanpage : Una raccolta fondi per aiutare Virginia - virginiaraggi : In questi anni abbiamo dimezzato i tempi di pagamento alle imprese e ai nostri fornitori. Diamo così respiro alle a… - gioporce : RT @Antigiornalista: ATAC assumerà 330 autisti e 82 operai. L'azienda pubblica più indebitata d'Italia che era sull'orlo del fallimento or… - Raffael31870221 : RT @DioAbbiPieta: VIRGINIA RAGGI IL 25E26 LUGLIO AL VILLAGGIO ROUSSEAU Una ex scuola della periferia romana, abbandonata da anni. E una sf… - ladyalia : RT @Antigiornalista: ATAC assumerà 330 autisti e 82 operai. L'azienda pubblica più indebitata d'Italia che era sull'orlo del fallimento or… -

Ultime Notizie dalla rete : Virginia anni Virginia, 15 anni, malata di tumore: “Cure troppo costose, aiutatemi a pagarle” Fanpage.it Il super inciucio Raggi-Zingaretti. La mazzata di Gasparri su Pd e M5s

Il Pd e il M5S hanno fatto precipitare la politica nel baratro del fallimento e delle più abiette spartizioni di potere, utilizzando il medesimo costume che ha segnato gli anni bui della nostra storia ...

Virginia Raggi in costume ad Anzio: il topless è da censura [FOTO]

I paparazzi di ‘Gente’ hanno beccato Virginia Raggi al mare ... «Roma non è mafia ma è fatta di gente onesta, che per anni ha avuto paura perché quelle istituzioni che erano preposte ...

Il Pd e il M5S hanno fatto precipitare la politica nel baratro del fallimento e delle più abiette spartizioni di potere, utilizzando il medesimo costume che ha segnato gli anni bui della nostra storia ...I paparazzi di ‘Gente’ hanno beccato Virginia Raggi al mare ... «Roma non è mafia ma è fatta di gente onesta, che per anni ha avuto paura perché quelle istituzioni che erano preposte ...