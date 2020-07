Terremoto in Tonga – Violenta scossa di Ml 6.3 (Di sabato 18 luglio 2020) Terremoto di magnitudo 6.3, la terra trema con forza e violenza, roboante. I dati registrati dall’INGV di Roma sono stati pubblicati una manciata di secondi fa. La terra trema ancora una volta. Sempre più spesso si assiste a dei movimenti di assestamento tra le zolle tettoniche. La Terra è un pianeta relativamente giovane e le placche che … Leggi su periodicodaily

meteosmaniotto : Rilevato TERREMOTO Mw 6.2 TONGA - IlMeteoNelMondo : Un #terremoto forte si è verificato nel mondo: Strong earthquake, 6.2 mag strikes near Hihifo in Tonga #earthquake - IlMeteoNelMondo : Un #terremoto forte si è verificato nel mondo: Strong earthquake, 6.5 mag strikes near Hihifo in Tonga #earthquake - ilmeteoit : #TERREMOTO #TONGA, #VIOLENTA scossa di #Magnitudo 6.2 a #Tafahi. Ecco QUI i #DETTAGLI - ilmeteoit : #TERREMOTO #TONGA, #VIOLENTA scossa di #Magnitudo 6.3 a #Tafahi. Ecco QUI i #DETTAGLI -

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2, si è verificata alle ore 17:32 con epicentro nei pressi di Hihifo, Tonga. La profondità stimata è stata di circa 18.86 Km. Potete monitorare tutte le scosse i ...

