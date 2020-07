Qualifiche Gp Ungheria, Leclerc: "Fiducia nel nostro passo gara" (Di sabato 18 luglio 2020) La nota positiva è che ci sono due Ferrari per la prima volta in stagione in top ten in qualifica, quella negativa che le Mercedes sono state più veloci di 1"3. Charles Leclerc partirà in sesta ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

SkySportF1 : .@LewisHamilton è STRATOSFERICO! E la @ScuderiaFerrari è davanti a Red Bull I risultati ? - SkySportF1 : .@ValtteriBottas comanda l’1-2 Mercedes (?? #FP3) E Leclerc si mette tra le Racing Point I risultati ?… - SkySport : Budapest, Libere 3 LIVE e uno sguardo al meteo - ReggioPress : Formula 1, anche in Ungheria dominio Mercedes nelle qualifiche - infoitsport : Gp Ungheria, analisi qualifiche: Hamilton fa 90! Bottas 2°, terza fila Ferrari -