Pierluigi Diaco polemizza a Io e Te poi rimprovera Katia Ricciarelli: “Non te ne faccio passare una” (Di sabato 18 luglio 2020) Pierluigi Diaco ancora polemico a Io e Te Da quando sono partiti i palinsesti estivi c’è un conduttore televisivo che sta ricevendo una serie di cariche sul web, in particolare su Twitter. Stiamo parlando di Pierluigi Diaco che per il secondo anno consecutivo è alla guida di Io e Te, il format pomeridiano di Rai Uno che ha preso il posto di Vieni da me di Caterina Balivo. Quest’anno il giornalista è affiancato da una coppia inedita composta da Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. I due hanno preso il posto delle uscenti Valeria Graci e Sandra Milo, rimpiazzata come inviata speciale a La vita in diretta estate. Nella puntata in onda giovedì 16 luglio 2020, intervistando il collega Francesco Giorgino, Diaco con tono polemico ha ... Leggi su kontrokultura

