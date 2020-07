MotoGp Spagna, Quartararo in pole position nella prima prova della stagione. Solo 11° Rossi (Di sabato 18 luglio 2020) Quartararo, Vinales, Marquez. Il campionato del mondo della Moto Gp riprende da dove aveva lasciato lo scorso anno, con due Yamaha a tentare di insidiare il trono della Honda. A Jerez, nel primo gran premio della stagione – fermata per il Coronavirus proprio alla vigilia del gran premio del Qatar – Fabio Quartararo partirà dalla pole position. Il francese del Team Petronas Yamaha con il tempo di 1.36.705 ha preceduto nelle qualifiche lo spagnolo Maverick Vinales su Yamaha ufficiale di 0.139. Terzo tempo per Marc Marquez, su Honda, staccato di 0.157. Seconda fila per Pecco Bagnaia del Team Ducati Pramac, quarto e migliore degli italiani a 0.250 da Quartararo. Segue l’altra Ducati Pramac di Jack Miller, a 0.748. ... Leggi su ilfattoquotidiano

