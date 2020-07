Milan, Kjaer: “Club speciale, essere qui è un privilegio. Quando mi trasferii al Palermo…” (Di sabato 18 luglio 2020) Il bilancio di Simon Kjaer.Il difensore danese, che in Italia ha vestito le maglie di Palermo, Roma e Atalanta, a gennaio è approdato al Milan in prestito dal Siviglia. Un desiderio divenuto realtà, dato che il classe '89 non aveva mai disdegnato l'idea di tornare nel Paese che gli aveva in gioventù regalato l'esordio tra i grandi e, in particolare, in uno dei club maggiormente ambiti per blasone. Alla corte di Stefano Pioli l'esperto giocatore ha immediatamente conquistato un posto da titolare, guadagnandosi la fiducia della dirigenza e dunque anche la conferma. Pochi giorni fa, infatti, il suo cartellino è stato riscattato.Calciomercato Milan, ufficiale il riscatto di Kjaer: il danese ha firmato fino al 2022In un'intervista rilasciata a Goal.com, ... Leggi su mediagol

