“Il Sud e L’Irpinia dopo la pandemia. Idee e prospettive”: iniziativa del centro Guido Dorso (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl centro di ricerca “Guido Dorso” di Avellino promuove il prossimo 23 luglio, dalle 17.30 alle 20.00, un seminario online, il primo di un ciclo di incontri, dal titolo “Il Sud e L’Irpinia dopo la pandemia. Idee e prospettive”. L’obiettivo del webinar è quello di avviare una discussione ampia sulle prospettive del Mezzogiorno in questa difficile fase storica. In particolare, il confronto tra i molteplici relatori è proiettato a riflettere sugli ambiti di intervento prioritari e strutturali delle politiche pubbliche, sugli strumenti da utilizzare e sulle prospettive sociali ed economiche. L’incontro sarà aperto dal Presidente del centro Dorso, Luigi Fiorentino e ... Leggi su anteprima24

GassmanGassmann : Pensare al ponte sullo stretto con il disastro idrogeologico al quale assistiamo sempre più ,invece di occuparsi di… - virginiaraggi : Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Rom… - virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - centrodorso : Giovedì 23 luglio #webinar su 'Il #Sud e l'#Irpinia dopo la #pandemia. Idee e prospettive'. Sarà possibile seguire… - boborobo88 : RT @LarrySedu: Orgoglio campano,orgoglio per la più antica Università d'Italia, orgoglio perché il sud vince quando vuole e quando le risor… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Sud Proteine ​​Antigelo Mercato 2020 [Rapporto PDF] Domanda, dimensioni del mercato e prospettive di business in crescita Genova Gay