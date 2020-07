I 5 trucchi per mantenere l’abbronzatura più al lungo (Di sabato 18 luglio 2020) Per evitare di perdere l’abbronzatura conquistata in queste settimane di calore occorre seguire uno di questi 5 e semplici consigli. L’abbronzatura della pelle è molto delicata, in cinque o sei giorni tende a sbiadire e, dopo circa 20 giorni, tende a scomparire in modo definitivo. Tuttavia esistono alcuni rimedi molto efficaci da applicare se si ha intenzione di proteggere il tanto desiderato colore ambrato estivo. Ecco i trucchi per mantenere la propria abbronzatura per molto tempo Idratare: occorre idratare la pelle ogni giorno per evitare la secchezza della stessa. Questo forse è il passaggio più importante per preservare l’abbronzatura estiva per tutta l’estate. L’idratazione deve essere effettuata con oli, creme a base di sostanze emollienti. Tutti questi unguenti devono devono essere ... Leggi su quotidianpost

liketosayGrace : @OhMyFuckingAdam Per prima cosa vorrei trucchi in consegna a casa ogni giorno gratis grazie - Notiziedi_it : Patatine fritte perfette | Tutti i trucchi per farle croccanti - Ricochet6It : @Giornale_Romano @ossimorobiondo Ho smesso di credere alle 'coop' quando ho lavorato per una delle tante, trucchi l… - TerrinoniL : Come pulire le cozze: 6 trucchi per superare ogni scoglio - Hanan1868 : RT @senia65: Valigia per le vacanze. Uomo: due mutande, due paia di calzini, due paia di scarpe, un costume, due cambi, rasoio elettrico e… -

Ultime Notizie dalla rete : trucchi per Quei trucchi per evitare la dipendenza da cellulare la Repubblica La TIU squalifica un arbitro bielorusso e il direttore di un torneo greco

Il tennis ufficiale è ancora fermo, ma continua il lavoro della TIU (Tennis Integrity Unit), ovvero l’organo preposto al controllo e alla sanzione dei match truccati nel tennis. Recentemente la TIU ha ...

Il folle mondo degli imbranati del rock

Per chi non se li ricordasse ... autentiche che oggi vengono definite «Spinal Tap Moments»: gaffe colossali in pubblico, imbarazzanti trucchi scenici, roboanti dichiarazioni alla stampa, costumi e ...

Il tennis ufficiale è ancora fermo, ma continua il lavoro della TIU (Tennis Integrity Unit), ovvero l’organo preposto al controllo e alla sanzione dei match truccati nel tennis. Recentemente la TIU ha ...Per chi non se li ricordasse ... autentiche che oggi vengono definite «Spinal Tap Moments»: gaffe colossali in pubblico, imbarazzanti trucchi scenici, roboanti dichiarazioni alla stampa, costumi e ...