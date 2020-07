Formula 2, GP Ungheria 2020: risultati, ordine di arrivo e classifica piloti. Vince Shwartzman (Di sabato 18 luglio 2020) Robert Shwartzman ha conquistato la prima posizione per quanto riguarda gara-1 del Gran Premio d’Ungheria di Formula 2. Ottimo risultato per Mick Schumacher, terzo e preceduto soltanto dal talento russo sopra menzionato e da Nikita Mazepin. Buona prestazione anche per l’italiano Luca Ghiotto, che ha concluso la gara in quarta posizione. Di seguito l’ordine d’arrivo e la classifica generale. ordine DI arrivo GRAN PREMIO D’Ungheria 2020 (Formula 2) Shwartzman Mazepin Schumacher Ghiotto Drugovich Daruvala Deletraz Ilott Ticktum Zhou classifica piloti Formula 2 Shwartzman 73 Ilott 51 Lundgaard ... Leggi su sportface

