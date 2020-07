Conversano, ragazzino di 10 anni accoltella un bambino di 7 per una bicicletta (Di sabato 18 luglio 2020) accoltellamento a Conversano, in provincia di Bari. Un ragazzino di 10 anni ha aggredito un bimbo di 7 per una bicicletta. Conversano (BARI) – Una bicicletta è stato il motivo di un accoltellamento avvenuto a Conversano, in provincia di Bari, nella giornata di domenica 12 luglio 2020. Protagonisti di questa vicenda un ragazzino di 10 anni e un bambino di 7, con quest’ultimo la vittima. La storia è stata raccontata dal settimanale locale, Fax, precisando che il piccolo non è in gravi condizioni con i genitori che hanno sporto denuncia ai carabinieri. Aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica di questa vicenda. La ... Leggi su newsmondo

