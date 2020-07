Cagliari, Zenga: “Prestazione di umiltà e attenzione. Carboni? Secondo giallo colpa di Mattiello” (Di sabato 18 luglio 2020) L’allenatore del Cagliari, Walter Zenga, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro il Sassuolo, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DEL MISTERcaption id="attachment 979531" align="alignnone" width="300" Zenga (Getty Images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "Sono contento perché abbiamo giocato contro una grande squadra che ha tirato tante volte in porta contro squadre come la Juventus. Nel primo tempo siamo stati troppo passivi e troppo bassi. Nel Secondo tempo i ragazzi hanno risposto bene e forse l'espulsione ci ha aiutato dandoci la forza per riprenderla. I ragazzi hanno fatto una prestazione di attenzione e di umiltà e con un po' di gamba avremmo potuto fare qualcosa in più. Oggi abbiamo giocato ... Leggi su itasportpress

