Cagliari-Sassuolo, il gol di Joao Pedro: destro chirurgico a coronare un contropiede (VIDEO) (Di sabato 18 luglio 2020) Il Cagliari sigla l’1-1 alla Sardegna grazie alla rete di Joao Pedro. contropiede letale da parte degli uomini di Zenga. E’ proprio il brasiliano a far partire l’azione: palla sulla sinistra per Rog che si allarga bene, il croato cerca e trova ancora Joao Pedro al centro, conclusione di prima allargando l’interno del piatto destro. chirurgico il brasiliano, Pegolo non può opporsi. I sardi trovano così il pareggio, nonostante l’inferiorità numerica dovuta all’espulsione di Carboni al 49′: il Sassuolo si è subito riversato in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio. Leggi su sportface

