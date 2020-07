"Anche io sono un cazzaro, ma lui...". Scanzi, altro delirio a In Onda: la differenza tra lui e Salvini (Di sabato 18 luglio 2020) "sono un cazzaro Anche io". altro delirio di Andrea Scanzi. La firma del Fatto Quotidiano, in collegamento con In Onda su La7, prosegue la sua invettiva contro il nemico per eccellenza: Matteo Salvini. "Lui è un cazzaro, uno che non sa niente, che fa i suoi porci comodi". Poi il giornalista replica a David Parenzo e Luca Telese ammettendo che "legalmente cazzaro si può dire". Scanzi porta ad esempio la querela che il leader della Lega ha destinato a Marco Travaglio: "Marco ha vinto, cazzaro si può dire, è esercizio di critica e satira". Poi prosegue: "Io Salvini lo conosco, prima mi parlava. Adora Fabrizio De ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : #Salvini:Molti casi di Covid-19 sono di importazione? Che immigrazione incontrollata sia un problema non solo sanit… - rubio_chef : La più grande democrazia mediorientale se picchia bambini, donne e perché no, anche disabili: tanto sono terroristi… - AmorosoOF : So che vi dico sempre che quello che davvero mi interessa non sono le classifiche e i numeri ma essere nei vostri c… - promise_mag : @saraaactln Esatto. Il gruppo si segue per la musica e perché ti fa stare bene. Ship si possono anche avere, ma non… - LoveLarryInLA : @Laura02872097 Sto ascoltando qualche canzone è anche se non è proprio il mio stile posso dire che sono davvero bel… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche sono Toscana, anche Salvini in pista. Ma è il consigliere cacciato dalla Lega perché voleva le donne in vetrina Corriere della Sera "La Casa di Carta", una coppia si sarebbe lasciata

Capita molto spesso che, passando tanto tempo insieme sul set, tra gli attori possa nascere un sentimento anche nella vita reale e, quindi, fare coppia fissa. Un esempio in tal senso è successo ne “La ...

Traffico di gasolio, 7 arresti. Distributori sequestrati anche nel Vallo di Diano

Giovedì si è svolta una vasta operazione della Guardia di Finanza di Bressanone e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Servizio Antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Bolzano, coordinata dalla P ...

Capita molto spesso che, passando tanto tempo insieme sul set, tra gli attori possa nascere un sentimento anche nella vita reale e, quindi, fare coppia fissa. Un esempio in tal senso è successo ne “La ...Giovedì si è svolta una vasta operazione della Guardia di Finanza di Bressanone e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Servizio Antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Bolzano, coordinata dalla P ...