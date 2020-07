Tunisia, condannata a sei mesi per un post “blasfemo” (Di venerdì 17 luglio 2020) La blogger tunisina Emna Chargui è stata condannata in primo grado a sei mesi di carcere per aver condiviso, il 2 maggio, sul suo profilo Facebook la “Sura del Corona”, un post ironico in cui, nella forma che richiamava un verso del Corano, c'era scritto che il Covid-19 proveniva dalla Cina e che era necessario lavarsi le mani. Il 6 maggio, nel primo interrogatorio, le era stato chiesto di tutto, dalla sua fede alla recente comparsa di eventuali disturbi mentali fino a domandarle se avesse (...) - Mondo / Censura, Repressione, , Tunisia, Blasfemia Leggi su feedproxy.google

agoravoxitalia : Tunisia, condannata a sei mesi per un post “blasfemo” - AgoraVox Italia - NicMarche : RT @UAAR_it: #Tunisia, blogger Emna Chargui condannata a 6 mesi per 'istigazione all'odio religioso': aveva osato condividere una poesia ir… - maxbass82 : RT @RiccardoNoury: Tunisia, condannata a sei mesi per un post “blasfemo” - Carmela_oltre : RT @RiccardoNoury: Tunisia, condannata a sei mesi per un post “blasfemo” - clarissa_gmai : RT @UAAR_it: #Tunisia, blogger Emna Chargui condannata a 6 mesi per 'istigazione all'odio religioso': aveva osato condividere una poesia ir… -

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia condannata Tunisia, condannata la blogger che scherzava sul Corano La Repubblica Tunisia, condannata a sei mesi per un post “blasfemo”

La blogger tunisina Emna Chargui è stata condannata in primo grado a sei mesi di carcere per aver condiviso, il 2 maggio, sul suo profilo Facebook la “Sura del Corona”, un post ironico in cui, nella ...

Stupro alla discoteca Factory: romeno condannato a 6 anni e 8 mesi di carcere

Gabriel Rap Razvan era accusato di violenza sessuale di gruppo. Lo stupro avvenne nel maggio 2019 in uno sgabuzzino: la vittima fu una etiope di 21 anni Stupro alla discoteca Factory di Roma Nord: si ...

La blogger tunisina Emna Chargui è stata condannata in primo grado a sei mesi di carcere per aver condiviso, il 2 maggio, sul suo profilo Facebook la “Sura del Corona”, un post ironico in cui, nella ...Gabriel Rap Razvan era accusato di violenza sessuale di gruppo. Lo stupro avvenne nel maggio 2019 in uno sgabuzzino: la vittima fu una etiope di 21 anni Stupro alla discoteca Factory di Roma Nord: si ...