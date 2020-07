Sampdoria, Ranieri: «Parma? Match molto difficile. Mi piace la Samp post Covid» (Di venerdì 17 luglio 2020) Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha analizzato il Match di domenica contro il Parma ai microfoni del club blucerchiato Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha presentato ai microfoni del club il Match contro il Parma. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore blucerchiato: SALVEZZA – «Siamo una squadra che deve essere concentrata per fare buone partite. Parma ci potrebbe dire che siamo salvi, dunque voglio il massimo dai miei ragazzi. Il derby è un’altra partita. Voglio rivedere la mia Sampdoria post-Covid, questa mi piace. Puoi perdere, ma se sai di aver fatto la ... Leggi su calcionews24

sportli26181512 : #Sampdoria, Ranieri: 'Con il Parma è fondamentale': Il tecnico: 'Non dobbiamo commettere l'errore di pensare di ess… - sportface2016 : #ParmaSamp | #Ranieri: 'Match che può garantirci la salvezza' - sportli26181512 : #Sampdoria, Vieira torna in gruppo: Verso il Parma Ranieri ha diviso ancora la squadra in due gruppi, ritrovando an… - MontaldoLorenzo : Alcuni commenti all'articolo su #ranieri. Non pensavo bastasse così poco per scordarsi cosa è stata la #sampdoria s… - infoitsport : L’ultima impresa di Claudio Ranieri: ha salvato una Sampdoria piegata da crisi e Coronavirus -