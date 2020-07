Maltempo, strage su strade in Puglia 5 morti, tra le vittime bimba di 9 anni (Di venerdì 17 luglio 2020) La pioggia che per ore è caduta sulla Puglia ha reso l'asfalto scivoloso e Lorenzo Fraccalvieri , 84enne di Altamura, non sarebbe riuscito a mantenere il controllo della sua Peugeot 208. Avrebbe ... Leggi su leggo

La pioggia che per ore è caduta sulla Puglia ha reso l'asfalto scivoloso e Lorenzo Fraccalvieri, 84enne di Altamura, non sarebbe riuscito a mantenere il controllo della sua Peugeot 208. Avrebbe ...

Maltempo, grandinate killer fanno strage nei campi

precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi. L’agricoltura – conclude la Coldiretti – è l’attività economica che più di tutte le altre ...

