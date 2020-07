M5S, Grillo e Conte: alleanza con il Pd in Liguria e Puglia. L’obiettivo è isolare Di Maio (Di venerdì 17 luglio 2020) Schema ribaltato nel giro di mezza giornata. In mattinata il “no” del tandem Grillo-Di Maio alla candidatura di Ferruccio Sansa a governatore della Liguria si trasforma, dopo pranzo, nel “sì” pronunciato all’unisono da Grillo e Crimi. Il rifiuto dell’ex-comico (e di Di Maio) a dare il via libera al giornalista del Fatto Quotidiano era stato annunciato da un retroscena di Repubblica. E non era una bufala. Quando l’ha letto, il reggente Vito Crimi ha chiamato Sansa per rassicurarlo e per dirgli di andare avanti. Lo stesso ha fatto con il Pd che chiedeva chiarimenti ad horas. I seguaci di Zingaretti in Liguria avevano ben chiaro che rischiavano di pagare un tributo fuori mercato alle lotte interne al M5S. Così hanno posto ... Leggi su secoloditalia

