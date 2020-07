L’amaro destino di Sarri: essere giudicato in base al circo, non solo ai risultati (Di venerdì 17 luglio 2020) Quello che ha fatto con il Napoli, la forma del suo calcio è un brindisi al sole. Ha fatto molto bene, veder giocare questa squadra sul divano per uno che guarda calcio è uno spettacolo. È fine maggio del 2018 quando Pep Guardiola indirizza probabilmente i complimenti più belli e autorevoli a Maurizio Sarri, per ciò che è stato capace di esprimere nel suo triennio napoletano. Due anni dopo, con un trofeo e mezzo in bacheca, le critiche sono più aspre che mai. Eppure in Inghilterra ha vinto al primo anno l’Europa League, ha perso la coppa di lega soltanto ai rigori e ha riportato il club in Champions. Alla Juventus, ha sì perduto due finali su due, ma ha comunque un vantaggio considerevole in campionato. Prima del lockdown, aveva il miglior rendimento per un allenatore esordiente in bianconero. In Champions ... Leggi su ilnapolista

- napolista : L'amaro destino di Sarri: essere giudicato in base al circo, non solo ai risultati Ha sì perso due finali ma sta v…

