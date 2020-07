Iannone su accostamento FdI a Hitler: “Ora scuse immediate del Pd” (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Arriva, immediata e dura, la replica di Fratelli d’Italia alle frasi del Pd di Camerota che, nell’accusare il partito di Giorgia Meloni, aveva tirato in ballo una frase di Adolf Hitler. Il senatore salernitano Antonio Iannone, anche nella sua qualità di commissario del partito in Campania, scrive: “Esigiamo scuse immediate dal PD per l’affermazione che accomuna i nostri dirigenti e militanti di Fratelli d’Italia di Camerota ad Adolf Hitler. È evidente che il PD locale è andato fuori misura essendo rappresentato da persone inadeguate, capaci di pronunciare queste parole di legno. Il delirio del ‘lecchinaggio’ politico nei confronti di De Luca fa di questi scherzi. La verità sui ... Leggi su anteprima24

