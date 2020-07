I Bastardi di Pizzofalcone 3 su Rai 1 nel 2021: cosa sappiamo sulla terza stagione (Di venerdì 17 luglio 2020) Abbiamo lasciato tutti i protagonisti de I Bastardi di Pizzofalcone a pranzo nella locanda dove vanno sempre. Ma l’atmosfera di festa è stata travolta dalla bomba che ha distrutto tutto: che cosa è successo, chi si è salvato e chi no? Lo scopriremo nella terza attesissima stagione de I Bastardi di Pizzofalcone che andrà in onda su Rai 1 nel 2021. A causa del coronavirus infatti, le riprese della fiction con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini protagonisti, sono state interrotte. In queste settimane si stanno registrando gli ultimi episodi e si tornerà quindi in prime time il prossimo anno. I Bastardi di Pizzofalcone 2 ultima puntata: il gran finale lascia tante ... Leggi su ultimenotizieflash

"Qualche volta chiedevo ad Andrea Camilleri cosa volesse fare da grande perché lui aveva proprio l'anima di un ragazzo e lui mi rispondeva che voleva sedersi sul bordo della fontana del suo paese e ra ...

Torneranno sugli schermi Rai nel 2021 i protagonisti de "I bastardi di Pizzofalcone", la serie poliziesca tratta da un'opera dello scrittore napoletano Maurizio de Giovanni. Squadra confermata per la ...

