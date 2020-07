HANNO MESSO KO ROMA (Di venerdì 17 luglio 2020) Ministri e sottosegretari, parlamentari e assessori, fate incetta di mascherine. Tra settembre e ottobre circolare per ROMA rischierà di nuocere gravemente alla salute e all'incolumità, perché in giro ci sarà un mare di gente disperata per il lavoro. Meglio non farsi riconoscere. Il pericolo si chiama disastro ROMA. Che non è un paesino che ci si possa permettere di trascurare. Il quadro economico delineato dalle organizzazioni sociali del commercio e dei pubblici esercizi è drammatico. Con la scomparsa del turismo barcollano paurosamente anche i luoghi della cultura, in testa cinema e teatri. Una domanda alla sindaca Raggi: avete intenzione in Campidoglio di preparare un nuovo dossier per il governo Conte o dobbiamo rassegnarci ad un autunno senza pace? Perché poi ci sarà da riempirlo anche ... Leggi su iltempo

