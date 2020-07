Bett1 Aces 2020: Sinner batte Khachanov in due set e approda in semifinale (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo la vittoria ai danni di Tommy Haas centrata pochi giorni fa sull’erba di Berlino, ma purtroppo seguita dalla sconfitta per mano di Dominic Thiem, Jannik Sinner riesce a ripetersi e s’impone in due set su Karen Khachanov, nel match valido per i quarti di finale del torneo d’esibizione che si disputa sempre a Berlino, ma questa volta sul cemento, il Bett1 Aces 2020. Gran prova dell’azzurro, che trionfa con il punteggio di 6-3 7-6(3) in poco più di un’ora e mezza di gioco e stacca il pass per la semifinale, dove sfiderà Roberto Bautista Agut nella giornata di domani sabato 18 luglio. Di seguito la cronaca del match. CRONACA – Ottimo avvio dell’altoatesino, che tiene a 15 i primi due turni di servizio e poi ottiene il break ... Leggi su sportface

