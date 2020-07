Una donna è stata stuprata in un parco a Milano (Di giovedì 16 luglio 2020) AGI - Una donna di 45 anni è stata stuprata nel parco della Montagnetta di San Siro a Milano ieri pomeriggio. E' accaduto intorno alle 18.20, e la signora è stata soccorsa dal 118. Sul posto è poi arrivata la polizia. Secondo il suo racconto, la vittima stava portando a passeggio il cane, quando un uomo l'ha strattonata e bloccata, quindi l'ha fatta cadere in un avvallamento, per poi consumare la violenza. La 45enne, italiana, è stata portata alla clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato lo stupro. E' stata ricoverata anche per lo shock subito. In base agli elementi forniti, l'uomo che l'ha violentata sarebbe straniero e dalla carnagione scura. Leggi su agi

